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Вирусолог объяснила, может ли "выродиться" коронавирус

Covid-19 никогда не станет гриппом, подчеркнула эксперт.

8 июля 2020, 05:50
Эксперт поделилась, что вирус из Китая не может выродиться – Коронавирус и грипп
Коронавирус не может "выродиться", поделилась эксперт / Reuters

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко заявила, что китайский коронавирус Covid-19 не может "выродиться" и превратиться в обычный грипп.

Коронавирус никогда не станет гриппом, это разные вещи, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

Собеседница добавила, что Covid-19 со временем меняется и становится более похожим на возбудителей человеческих инфекций, ведь коронавирус пришел к нам из дикой природы.

"Сколько бы ни говорили о его искусственном происхождении, я в это не верю и не поверю никогда, потому что существующее количество китайцев – это прекрасная возможность для селекции любого вируса. Все последние пандемии начинались именно в Китае", – сказала она.

Мироненко подчеркнула, что, когда люди употребляют пищу, плохо обработанную термически, все вот так и заканчивается.

"Летучие мыши – это колоссальный резервуар многих коронавирусов. Если какой-то из коронавирусов преодолел межвидовой барьер, то случается так, как мы наблюдаем в этом году", – заявила вирусолог.

Читайте также"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирусЭксперт подчеркнула, что вирус ведет себя достаточно агрессивно после вторжения в чужую популяцию, а потом иммунная система организма, в который он попал, вносит свои коррективы и влияет на его изменчивость.

"Так коронавирус начал приобретать больше черт, которые присущи вирусам человека. Очень много легких и бессимптомных форм Covid-19 – это очень хороший признак. Да, с одной стороны, это позволяет сделать вывод, что Covid-19 с нами навсегда, но с другой – меняясь, он становится менее агрессивным", – сказала собеседница.

Ранее появилась информация, что коронавирус из Китая может "выродиться" в обычный грипп.

Напомним, эпидемиолог Андрей Александрин прогнозировал, что проблема с Covid-19 в мире потеряет остроту, когда с вирусом встретятся до 70% населения Земли. Кандидат медицинских наук, педиатр Евгений Комаровский уточнил, что встретиться с коронавирусом – не значит переболеть.

Алла Мироненко коронавирус новости грипп
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