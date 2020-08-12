Церковь пояснила, нужно ли Богу, чтоб прихожане носили маски

Коронавирус и карантин - нужно ли Богу, чтоб прихожане носили маски / TUT.by

После того, как министр здравоохранения Максим Степанов назвал богослужения главной причиной распространения коронавируса в западных регионах (особенно в селах) – в УГКЦ выступили с ответным заявлением.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук подчеркнул, что носить маску необходимо, так как это проявление уважения к другому человеку, сообщает Expres.online.

"Обвинять сегодня Церковь в распространении болезни – некорректно. Священники постоянно напоминают прихожанам о том, что защищать себя и прежде всего своих ближних – это по-христиански, а значит, надо надевать маску, становиться на расстоянии, соблюдать других требований карантина", – рассказал священник ПЦУ, протоиерей Михаил Сивак.

Читайте такжеТочный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники БогородицыВ то же время главный санитарный врач Львовской области Роман Павлов потребовал проводить богослужения исключительно на улице.

"…мы рекомендуем проводить богослужения на улице – с дистанцией между верующими полтора метра, а причащать – из одноразовых ложек. Просим также не допускать к религиозным мероприятиям священников или мирян с признаками болезни", – призвал медик.

Напомним, по состоянию на 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433.