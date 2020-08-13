Ученые выяснили, как связано курение электронных сигарет и коронавирус

Электронные сигареты / ТСН

Ученые из США закончили исследование связи между курением обычных и электронных сигарет и риском заболеть китайским коронавирусом COVID-19.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Journal of Adolescent Health.

В мае 2020 года ученые провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 4 351 подросток и молодых людей (возрасте от 13 до 24 лет). Участники отвечали на вопросы, касающиеся курения, симптомов COVID-19 и результатов тестирования, а также по поводу социодемографических факторов и особенностей здоровья.

Выяснилось ‒ риск заразиться китайским коронавирусом у действующих курильщиков электронных сигарет впятеро выше. У тех, кто использует и обычные, и электронные сигареты, такой риск всемеро выше, чем у некурящих.

Авторы исследования считают, что в условиях пандемии COVID-19 регуляторные органы должны усилить контроль за оборотом электронных сигарет. Кроме того, необходимо распространять среди молодежи полный набор предупреждающей об опасности информации.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили - курильщики (их по всему миру насчитывается более 1,3 млрд) гораздо более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19.