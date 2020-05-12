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Как защитить младенцев от COVID-19: Комаровский дал ответ

12 мая 2020, 06:15

В грудном молоке кормящих матерей обнаружены антитела к COVID-19.

Младенцам нужно давать грудное молоко  / Фото pixabay.com

Чтобы защитить младенцев от китайского коронавируса COVID-19, им обязательно нужно давать грудное молоко. Об этом рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский со ссылкой на исследование немецких акушеров-гинекологов.

По его словам, в Германии рекомендуют давать грудное молоко младенцам в обязательном порядке, причем даже  в том случае если мать больна коронавирусом. Дело в том, что лабораторно доказано: в грудном молоке кормящих матерей обнаружены антитела к COVID-19.

"Пока что рекомендуют изолировать только больных матерей, родивших только что, так как вирус не передается через плаценту и дети рождаются без коронавируса", – сказал Комаровский в своем видеоблоге.

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Напомним, ранее вирусологи заявляли, что для респираторных вирусов передача плоду является крайне редким событием. На поверхности плаценты действительно есть специфические рецепторы, с которыми связывается новый штамм. Однако, не факт, что малыш заразится коронавирусом.

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