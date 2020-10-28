Коронавирус и потеря обоняния – что делать и сколько дней длится

Потеря обоняния при COVID-19 происходит из-за поражений в центральной нервной системе человека.
Часто у пациентов с COVID-19 наблюдается потеря обоняния. Иногда человек не чувствует запаха, а иногда – и запаха, и вкуса. Из-за чего многие беспокоятся, сколько дней длится такое состояние и на какой день после коронавируса восстанавливается потеря обоняния.
Доктор Тарас Жиравецкий пояснил, что восстановление обоняния занимает до нескольких месяцев. Причем лекарства тут не помогут, а при бесконтрольном приеме могут и навредить. Надо набраться терпения и просто переждать этот период.
"Тяжесть заболевания, возможные осложнения не имеют никакого отношения к восстановлению или не восстановлению обоняния при вирусе. Не нужно пытаться ускорить восстановление обоняния "фуфломицинами" или иммуностимуляторами, это может вам навредить!" – подчеркнул Жиравецкий на Facebook.
Читайте такжеМожно оглохнуть: ученые заявили о новой опасности коронавирусаПотеря обоняния при COVID-19 происходит из-за поражений в центральной нервной системе человека. Иногда отягчающим фактором становится также использование различных капель для носа при аллергическом рините.
"Они (медики – ред.) действительно не знают, но оно все-таки на 100% восстановится, это вопрос времени и порой действительно нескольких месяцев, поэтому не переживайте и не паникуйте", – советует врач.
Люди в комментариях пишут:
Коронавирус: последние новости
- Коронавирус 2020 в Украине, по состоянию на 28 октября, в целом заразил 363 075 человек. За сутки поставлено еще +7 474 новых диагноза.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- Ученые дали неутешительный прогноз, сформируется ли коллективный иммунитет к COVID-19. Британские исследователи нашли доказательства снижения иммунитета к коронавирусу с течением времени.