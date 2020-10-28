Коронавирус и потеря обоняния – что делать и сколько дней длится

Коронавирус и потеря обоняния: как лечить и когда вернется / Фото pixabay.com

Часто у пациентов с COVID-19 наблюдается потеря обоняния. Иногда человек не чувствует запаха, а иногда – и запаха, и вкуса. Из-за чего многие беспокоятся, сколько дней длится такое состояние и на какой день после коронавируса восстанавливается потеря обоняния.

Доктор Тарас Жиравецкий пояснил, что восстановление обоняния занимает до нескольких месяцев. Причем лекарства тут не помогут, а при бесконтрольном приеме могут и навредить. Надо набраться терпения и просто переждать этот период.

"Тяжесть заболевания, возможные осложнения не имеют никакого отношения к восстановлению или не восстановлению обоняния при вирусе. Не нужно пытаться ускорить восстановление обоняния "фуфломицинами" или иммуностимуляторами, это может вам навредить!" – подчеркнул Жиравецкий на Facebook.

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"Они (медики – ред.) действительно не знают, но оно все-таки на 100% восстановится, это вопрос времени и порой действительно нескольких месяцев, поэтому не переживайте и не паникуйте", – советует врач.

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