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Коронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детей

3 сентября 2020, 15:06

Чтобы дети не подхватили COVID-19, в школах нужно переделывать вентиляцию, поделился стратег.

Инфекционист сообщил, что в школах для борьбы с распространение коронавируса нужно следить за влажностью воздуха – Коронавирус и школа Украина
В школах для борьбы с распространение коронавируса нужно следить за влажностью воздуха, сообщил инфекционист / УНИАН

Во время карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, учебные заведения должны работать, можно принять меры для того, чтобы дети не заражались в школах и активно не распространяли инфекцию.

Чтобы дети не подхватили коронавирус, в школах необходимо, в частности, переделать вентиляцию и подключать ультрафиолетовые лампы, следить за влажностью воздуха в классах – чем выше влажность, тем сильнее падает эффективность COVID-19, рассказал инфекционист и стратег Вадим Аристов на чате в Главреде.

Собеседник добавил, что в классах нужно установить увлажнители воздуха, или можно хотя бы обеспечить график развешивания на батарее тряпок, пропитанных водой.

Что нужно сделать, чтобы дети не заразились коронавирусом в школе:

  • Обеспечить четкое разделение классов на "баблы", то есть чтобы у них было разное время на вход и выход в коридоры, чтобы перерывы были разведены во времени – так классы меньше будут пересекаться между собой;
  • Создать "баблы" в классах, чтобы дети не сидели везде, а были поделены на маленькие группки, которые бы сидели в разных углах;
  • Уменьшить время пребывания детей в школе и определенным образом комбинировать учебный процесс в учебном заведении и дистанционное обучение.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский говорил, что для большинства детей коронавирус не представляет реальной угрозы. По его мнению, дистанционное обучение является катастрофой для Украины.

Вадим Аристов коронавирус новости школа
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