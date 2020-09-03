Коронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детей

В школах для борьбы с распространение коронавируса нужно следить за влажностью воздуха, сообщил инфекционист / УНИАН

Во время карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, учебные заведения должны работать, можно принять меры для того, чтобы дети не заражались в школах и активно не распространяли инфекцию.

Чтобы дети не подхватили коронавирус, в школах необходимо, в частности, переделать вентиляцию и подключать ультрафиолетовые лампы, следить за влажностью воздуха в классах – чем выше влажность, тем сильнее падает эффективность COVID-19, рассказал инфекционист и стратег Вадим Аристов на чате в Главреде.

Собеседник добавил, что в классах нужно установить увлажнители воздуха, или можно хотя бы обеспечить график развешивания на батарее тряпок, пропитанных водой.

Что нужно сделать, чтобы дети не заразились коронавирусом в школе:

Обеспечить четкое разделение классов на "баблы", то есть чтобы у них было разное время на вход и выход в коридоры, чтобы перерывы были разведены во времени – так классы меньше будут пересекаться между собой;

Создать "баблы" в классах, чтобы дети не сидели везде, а были поделены на маленькие группки, которые бы сидели в разных углах;

Уменьшить время пребывания детей в школе и определенным образом комбинировать учебный процесс в учебном заведении и дистанционное обучение.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский говорил, что для большинства детей коронавирус не представляет реальной угрозы. По его мнению, дистанционное обучение является катастрофой для Украины.