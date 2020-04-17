Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит – Bloomberg

Коронавирус и вакцина – есть две новости – хорошая и плохая / УНИАН

Новости о коронавирусе сегодня появились противоречивые. С одной стороны, производство вакцины уже идет. С другой – это вакцина не для массового пользования.

Массовое производство вакцины от Ковид-19 обещают запустить не раньше сентября.

Испытаниями вакцины от Ковид-19 занимаются ученые Оксфордского университета. Вакцина запущена в производство, добровольцев тоже хватает, пишет Bloomberg.

Испытать лекарство от коронавируса на себе согласились 500 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Позднее планируется испытывать вакцину и на людях более преклонного возраста.

Читайте такжеВрач назвал лучший метод профилактики коронавирусаНа заключительном этапе участвовать в испытаниях будут уже 5000 человек.

"Мы надеемся получить к сентябрю хотя бы несколько готовых доз. На тот момент их не хватит на всех. Но чем больше мы сможем производить, начиная с этого момента, тем больше будет появляться доз", – пояснила профессор вакцинологии Сара Гилберт.

Ранее сообщалось, что коронавирус передается через внешне здоровых людей. Симптомы коронавируса проявляются позже, чем человек начинает инфицировать других. Поэтому риск заболеть Ковид-19 резко возрастает.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса – их уже более 144 тысяч.