Специалисты пояснили, как дезинфицировать руки при помощи хлора

Хлор убивает коронавирус на руках и поверхностях / pixabay.com

Руки можно дезинфицировать во время пандемии коронавируса при помощи раствора хлора, однако готовить его нужно ежедневно, поскольку он теряет свои свойства.

"Covid-19 передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около одного метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", – сказано в сообщении Центра общественного здоровья.

Специалисты отметили, что защититься от вируса поможет гигиена рук и поверхностей. Ее можно произвести с помощью слабого (0,5%) раствора хлора, согласно рекомендация ВОЗ. Делать это рекомендуют в том случае, если нет возможности вымыть руки с мылом или обработать спиртом.

Читайте такжеКакие привычки нужно изменить для победы над коронавирусом - Science"Следует помнить, что во время приготовления слабого раствора хлора, возникает повышенный риск раздражения кожи. Кроме того, раствор хлора необходимо готовить каждый день и хранить в холодном, сухом и темном месте. В противном случае он потеряет свои дезинфицирующие свойства", – сказано в памятке.

Отмечается, что слабым раствором хлора можно обрабатывать как руки, так и поверхности, через котореы также может передаваться коронавирус.

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