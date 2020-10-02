Коронавирус каждые 16 секунд убивает одного человека - Ляшко

Коронавирус убил более миллиона людей во всем мире / pixabay.com

В мире каждые 16 секунд от осложнений коронавирусной болезни умирает человек.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 1 октября в эфире Украинского радио.

По его словам, болезнь опасна, поэтому соблюдение санитарных норм должно быть аксиомой до тех пор, пока не появятся иммунобиологические препараты.

Также заместитель министра здравоохранения прокомментировал, будут ли усиливать ответственность для граждан за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

"Такая ответственность предусмотрена уже сейчас. Но правительство Украины инициировало перед Верховной Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм. К сожалению, депутаты пока не проголосовали это увеличение", - отметил Ляшко.

"Я хотел бы, чтобы мы понимали: контроль контролем, но сознательное отношение к соблюдению противоэпидемических норм – это забота не только о своем здоровье, но и в частности о пожилых людях", – добавил главный санврач.

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Коронавирус в мире - статистика 2 октября

По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирус во всем мире заразил 34 205 778 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +324 506 человек.

Жертвами болезни стали 1 021 765 пациентов (+8 785 за сутки).

В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.

Коронавирус - статистика 2 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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