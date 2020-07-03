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Коронавирус в Киеве: число больных подскочило

Из-за Covid-19 в столице умер еще один человек.

3 июля 2020, 12:12
Мэр сообщил, что вирус из Китая в Киеве за сутки нашли у 105 человек – Коронавирус Киев
Коронавирус в Киеве за сутки нашли у 105 человек, сообщил мэр / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что китайский коронавирус Covid-19 в Киеве на протяжении четверга, 2 июля, нашли у 105 жителей, в частности, у пяти медиков.

За сутки из-за Covid-19 скончался один человек, а выздоровел 91 пациент, поделился глава города в своем канале в Telegram.

По его данным, 2 июля больше всего инфицированных в столице обнаружили в Днепровском районе – 23 человека.

Covid-19 в Киеве – статистика по состоянию на 3 июля:

  • Всего инфицированы 5 тысяч 347 человек;
  • Всего выздоровели 1 тысяча 733 человека;
  • Всего скончались 112 человек.

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Мэр сообщил, что вирус из Китая в Киеве за сутки нашли у 105 человек – Коронавирус Киев
Коронавирус в Киеве за сутки нашли у 105 человек, сообщил мэр / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве 1 июля диагностировали у 104 жителей, за сутки скончались три человека, а выздоровели 44 пациента. Ранее – 30 июня, в столице вирус диагностировали у 101 человека.

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