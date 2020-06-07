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Карантин в Киеве: эпидемиолог объяснил, почему метро нельзя закрывать

7 июня 2020, 06:16

Киевское метро необходимо было запустить раньше, считает врач.

Эксперт полагает, что в Киеве не стоит закрывать метро – Коронавирус Киев
В Киеве не стоит закрывать метро, полагает эксперт / УНИАН

Врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита считает, что во время карантина в Киеве из-за китайского коронавируса Covid-19 нельзя закрывать метро.

Власти стоит думать не о закрытии транспорта, а о том, как создать безопасные условия его использование – должно стать обязательным наличие антисептиков, ношение масок, нужно увеличить количество влажных уборок, рассказал эксперт Главреду.

По мнению собеседника, метро нужно было запустить раньше.

"…Да, с одной стороны, метро создает риски более интенсивного инфицирования, но с другой – это наиболее удобный способ передвижения", – отметил медик.

Эпидемиолог считает, что если бы подземка не возобновила работу, риски были бы намного больше – люди бы все равно ездили, но наземным транспортом, в частности, автобусами, которые едут намного дольше.

"Так что, с одной стороны, в метро скапливается большое количество людей, но с другой – люди меньше времени находятся в транспорте в толпе…", – добавил Курпита.

Читайте такжеСкачок заболеваемости Covid-19 в Украине: инфекционист назвал три фактораНапомним, в Украине из-за коронавируса с 12 марта ввели карантин, киевское метро перестало работать 18 числа. Потом ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая в Украине вели адаптивный карантин, то есть местные власти получили полномочия самостоятельно решать, ослаблять ограничительные меры или нет.

В Киеве с 23 мая общественный транспорт возобновил работу в обычном режиме, а метро заработало 25 числа.

После этого – 3 июня – Кабинет министров решил перейти к новому этапу ослабления карантина, он стартовал с 5 числа.

Позже в Минздраве сообщили, что ситуация в Киеве не отвечает критериям, которые позволяют снова смягчить карантин. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе снова могут закрыть общественный транспорт.

Справка. В Киеве на протяжении 1 июня коронавирус нашли у 28 человек, 2 числа – у 62 человек, 3-го – у 77 человек, 4-го – у 82 человек, а 5-го – у 83 человек.

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