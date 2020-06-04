Киеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причину

Виктор Ляшко предупредил, что Киеву грозит срыв смягчения карантина / УНИАН

Замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут не смягчить карантин из-за роста заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19.

В столице под вопросом возобновление работы заведений общественного питания в обычном режиме, рассказал Ляшко в комментарии Lb.ua.

Главный санврач отметил, что решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам принимает региональная комиссия, если заболеваемость растет на протяжении трех дней.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра (5-6 июня – Ред.)", – отметил главный санврач.

Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта, потом ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 марта карантин стал адаптивным, то есть местные власти сами решают, ослаблять ограничительные меры или нет.

Позже – 3 июня – Кабмин решил перейти к новому этапу ослаблений карантина, он стартует с 5 числа. В частности, с 5 июня приняли решение позволить ресторанам и кафе полноценно работать при условии соблюдения профилактических мер.

Ранее сообщалось, что в Киеве на протяжении 1 июня коронавирус диагностировали у 28 человек, 2 числа – у 62 человек, а 3-го – у 77 человек.