УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Киеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причину

4 июня 2020, 14:50

В столице под вопросом возобновление работы ресторанов в обычном режиме, поделился главный санврач.

Ляшко предупредил, что Киеву грозит срыв смягчения карантина – Коронавирус Киев
Виктор Ляшко предупредил, что Киеву грозит срыв смягчения карантина / УНИАН

Замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут не смягчить карантин из-за роста заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19.

В столице под вопросом возобновление работы заведений общественного питания в обычном режиме, рассказал Ляшко в комментарии Lb.ua.

Главный санврач отметил, что решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам принимает региональная комиссия, если заболеваемость растет на протяжении трех дней.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра (5-6 июня – Ред.)", – отметил главный санврач.

Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта, потом ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 марта карантин стал адаптивным, то есть местные власти сами решают, ослаблять ограничительные меры или нет.

Позже – 3 июня – Кабмин решил перейти к новому этапу ослаблений карантина, он стартует с 5 числа. В частности, с 5 июня приняли решение позволить ресторанам и кафе полноценно работать при условии соблюдения профилактических мер.

Ранее сообщалось, что в Киеве на протяжении 1 июня коронавирус диагностировали у 28 человек, 2 числа – у 62 человек, а 3-го – у 77 человек.

Виктор Ляшко коронавирус в Киеве карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Киеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причину». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:50
Киеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причину
14:49
Ермак рассказал, когда и где состоится встреча в Нормандском формате
14:47
Волк из Ну, погоди изменил стиль в перезапуске сериала
14:29
В КНУ имени Шевченко нагрянули с обысками: в полиции рассказали детали
14:12
BAFTA TV 2020 - список номинантов и дата церемонии
14:10
В Украине отправят за решетку воров в законе: Рада поддержала инициативу Зеленского
13:59
Рада проголосовала за закон об изменениях в Избирательный кодекс: что изменится
13:56
Прогулы допросов в ГБР: суд принял громкое решение по делу Порошенко Видео
13:42
Сериал Фейк - актеры, саундтрек и съемки нового проекта Видео
13:34
Изнасилование в Кагарлыке: в Нацполиции рассказали о судьбе копов из райотдела Видео
13:30
Кабмину отказали в иммунитете: Рада завернула программу Шмыгаля Видео
13:24
В Украине рекордно подорожала популярная ягода-лакомство
13:04
Синоптик рассказала, когда в Украину придут жаркие деньки до +30° Видео
13:01
Фильм Текст станет сериалом - дата выхода, актеры и список серий
12:54
Штраф за нарушение карантина: Зеленский сделал неожиданное заявление Видео
12:46
"Кому-то что-то не нравится": Аваков объяснил сбор подписей в Раде за его отставку Видео
12:40
Лунное затмение 5 июня: что можно, а что нельзя делать
12:15
Орбит без сахара - Оля Бузова записала новый сингл
12:11
Троица: как будут работать банки в Украине
12:00
Верховная Рада назначила Ткаченко новым министром культуры
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять