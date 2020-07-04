Коронавирус в Киеве покоряет новые вершины: количество больных серьезно возросло

В Киеве нашли еще 118 инфицированных коронавирусом / УНИАН

Китайский коронавирус в Киеве – Covid-19, на протяжении пятницы, 3 июля, диагностировали у 118 человек, выздоровели 37 пациентов.

В столице за сутки из-за вируса скончались двое инфицированных, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Глава столицы добавил, что 3 числа больше всего заболевших найдено в Днепровском районе – 21 инфицированный.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на 4 июля:

Всего инфицированы 5 тысяч 465 человек;

Всего выздоровели 1 тысяча 770 человека;

Всего скончались 114 человек.

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В Киеве нашли еще 118 инфицированных коронавирусом / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве 2 июля нашли у 105 жителей, а скончался один инфицированный.

Ранее – 1 июля вирус диагностировали у 104 жителей столицы, скончались три человека. До этого – 30 июня, Covid-19 в Киеве обнаружили у 101 человека.