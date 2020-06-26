На рынке в Киеве вспышка коронавируса

В Киеве на рынке Троещина зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19.
Коронавирус подтвержден у пяти сотрудников рынка, сообщил в своем канале в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
По его данным, заболевшие лечатся на самоизоляции.
"Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", – отметил глава города.
Также Кличко сообщил, что в четверг, 25 июня, в столице Covid-19 диагностировали у 115 человек, один инфицированный скончался.
Коронавирус в Киеве – статистика на 26 июня:
Всего заразились 4 тысячи 724 человека;
Скончались 102 человека;
Выздоровели 1 тысяча 490 человек.
Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева была вспышка коронавируса в интернате для девочек. В полиции начали производство по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).