На рынке в Киеве вспышка коронавируса

На киевском рынке вспышка Covid-19 / УНИАН

В Киеве на рынке Троещина зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19.

Коронавирус подтвержден у пяти сотрудников рынка, сообщил в своем канале в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, заболевшие лечатся на самоизоляции.

"Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", – отметил глава города.

Также Кличко сообщил, что в четверг, 25 июня, в столице Covid-19 диагностировали у 115 человек, один инфицированный скончался.

Коронавирус в Киеве – статистика на 26 июня:

Всего заразились 4 тысячи 724 человека;

Скончались 102 человека;

Выздоровели 1 тысяча 490 человек.

На киевском рынке вспышка Covid-19 / kyivcity.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева была вспышка коронавируса в интернате для девочек. В полиции начали производство по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).