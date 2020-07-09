"В Киеве унялся коронавирус": названы самые "зараженные" районы

В Киеве коронавирус нашли еще у более 90 человек / УНИАН

В среду, 8 июля, китайский коронавирус COVID-19 в Киеве диагностировали у 93 жителей, скончались трое инфицированных.

За сутки количество выздоровевших возросло на 62 человека, поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его данным, вчера больше всего больных коронавирусом нашли в Дарницком районе – 27 человек, в Деснянском районе – 15 человек и в Голосеевском, Шевченковском и Оболонском районах – по 10 человек.

Коронавирус – статистика по Киеву на 9 июля:

Всего инфицированы 5 тысяч 872 человек;

Всего выздоровели 1 тысяча 962 человека;

Всего скончались 122 человека.

В Киеве коронавирус нашли еще у более 90 человек / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве 7 июля диагностировали у 114 жителей. Ранее – 6 июля, вирус нашли у 63 жителей столицы, скончались три человека. До этого – 5 июля, Covid-19 в Киеве обнаружили у 59 человек, умерли двое инфицированных.