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"В Киеве унялся коронавирус": названы самые "зараженные" районы

Коронавирус в Киеве одолели еще более 60 человек.

9 июля 2020, 09:27
В Киеве вирус из Китая нашли еще у более 90 человек – Коронавирус Киев
В Киеве коронавирус нашли еще у более 90 человек / УНИАН

В среду, 8 июля, китайский коронавирус COVID-19 в Киеве диагностировали у 93 жителей, скончались трое инфицированных.

За сутки количество выздоровевших возросло на 62 человека, поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его данным, вчера больше всего больных коронавирусом нашли в Дарницком районе – 27 человек, в Деснянском районе – 15 человек и в Голосеевском, Шевченковском и Оболонском районах – по 10 человек.

Коронавирус – статистика по Киеву на 9 июля:

  • Всего инфицированы 5 тысяч 872 человек;
  • Всего выздоровели 1 тысяча 962 человека;
  • Всего скончались 122 человека.
В Киеве вирус из Китая нашли еще у более 90 человек – Коронавирус Киев
В Киеве коронавирус нашли еще у более 90 человек / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве 7 июля диагностировали у 114 жителей. Ранее – 6 июля, вирус нашли у 63 жителей столицы, скончались три человека. До этого – 5 июля, Covid-19 в Киеве обнаружили у 59 человек, умерли двое инфицированных.

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