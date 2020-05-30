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В Киеве нашли новый очаг коронавируса: есть жертва

30 мая 2020, 10:21

Коронавирус в Киеве обнаружили у жителей общежития, расположенного на проспекте Юрия Гагарина.

В Киеве в общежитии обнаружена вспышка вируса, умер человек – Коронавирус Киев новости
В Киеве в общежитии обнаружена вспышка коронавируса, умер человек / УНИАН

В пятницу, 29 мая, в Киеве обнаружили новый очаг китайского коронавируса Covid-19, есть жертва.

Вспышка вируса обнаружена в общежитии, расположенном на проспекте Юрия Гагарина, говорится в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

По данным главы города, общежитие закрыли на карантин.

"Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики", – отметил Кличко.

Также мэр сообщил, что в Киеве 29 мая Covid-19 диагностировали у 55 человек, в частности, у семи медиков, скончался один заболевший, а 40 инфицированных – выздоровели.

Всего коронавирус в Киеве нашли у 2 тысяч 904 человек, выздоровели 637 заболевших.

Читайте такжеКоронавирус в Украине не отступает: установлен новый антирекордРанее стало известно, что в Киеве очаг коронавируса нашли в Дарницком доме-интернате для девочек, заболел 81 человек. В полиции сообщали, что причиной вспышки заболеваемости могло стать нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

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