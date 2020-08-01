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Коронавирус в Киеве нашли еще у более 100 человек: есть новые жертвы

1 августа 2020, 10:06

В столице за сутки серьезно возросло число больных коронавирусом.

В Киеве из-за вируса из Китая умерли еще два человека – Коронавирус Киев статистика
В Киеве из-за коронавируса умерли еще два человека / УНИАН

Китайский коронавирус COVID-19 в Киеве в пятницу, 31 июля, нашли у 101 жителя, госпитализированы 23 человека.

За сутки из-за вируса скончались два человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Глава столицы добавил, что выздоровели еще 40 человек.

По данным Кличко, за сутки больше всего инфицированных коронавирусом нашли в Печерском районе – 16 человек.

Коронавирус в Киеве – статистика на 1 августа:

  • Всего инфицированы 8 тысяч 342 человека (+101);
  • Всего скончались 134 человека (+2);
  • Всего выздоровели 2 тысячи 981 человек (+40).
В Киеве из-за вируса из Китая умерли еще два человека – Коронавирус Киев статистика
В Киеве из-за коронавируса умерли еще два человека / t.me/vitaliy_klitschko

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантинаНапомним, 30 июля в Киеве коронавирус диагностировали у 110 человек, 29 числа в столице вирус нашли у 199 жителей, а 28-го – у 132-х.

Всего по состоянию на утро 1 августа COVID-19 в Украине выявлен у 71 тысячи 56 человек, скончались 1 тысяча 709 пациентов, а 39 тысяч 308 – выздоровели. За сутки вирус нашли у 1 тысячи 172 человек.

коронавирус в Киеве новости Киева Виталий Кличко
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