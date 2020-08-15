Коронавирус в Киеве нашли у рекордного числа жителей

В Киеве из-за вируса умер еще один человек.
Китайский коронавирус COVID-19 в Киеве не отступает – в пятницу, 14 августа, его диагностировали у рекордного количества людей.
Коронавирус в Киеве за сутки нашли у 232 жителей, в частности, у 16 детей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем канале в Telegram.
По его данным, из-за вируса один человек скончался, а 57 человек – выздоровели.
Глава города добавил, что 14 августа больше всего инфицированных обнаружили в Соломенском районе Киева – 40 человек.
Коронавирус в Киеве 15 августа – статистика:
- Всего инфицированы 10 тысяч 392 человека;
- Всего выздоровели 3 тысячи 373 человека;
- Всего скончался 151 человек.
Напомним, 13 августа в Киеве коронавирус диагностировали у 158 человек. В столице 7 августа был установлен коронавирусный антирекорд – вирус за сутки нашли у 200 жителей.
Автор: Екатерина Присяжнюк