Коронавирус в Киеве нашли у рекордного числа жителей

За сутки в Киеве COVID-19 нашли у рекордного количества жителей / УНИАН

Китайский коронавирус COVID-19 в Киеве не отступает – в пятницу, 14 августа, его диагностировали у рекордного количества людей.

Коронавирус в Киеве за сутки нашли у 232 жителей, в частности, у 16 детей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

По его данным, из-за вируса один человек скончался, а 57 человек – выздоровели.

Глава города добавил, что 14 августа больше всего инфицированных обнаружили в Соломенском районе Киева – 40 человек.

Коронавирус в Киеве 15 августа – статистика:

Всего инфицированы 10 тысяч 392 человека;

Всего выздоровели 3 тысячи 373 человека;

Всего скончался 151 человек.

Напомним, 13 августа в Киеве коронавирус диагностировали у 158 человек. В столице 7 августа был установлен коронавирусный антирекорд – вирус за сутки нашли у 200 жителей.