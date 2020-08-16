Коронавирус в Киеве "притормозил", но есть новые жертвы

В Киеве появились новые жертвы коронавируса / УНИАН

В Киеве китайский коронавирус COVID-19 в субботу, 15 августа, "притормозил" – вирус нашли у 146 человек.

За сутки скончались двое больных, а семь – выздоровели, поделился в своем канале в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, больше всего больных обнаружили в Соломенском районе города – 26 человек.

Коронавирус в Киеве – статистика на 16 августа:

Всего инфицированы 10 тысяч 538 человек (+146);

Всего выздоровели 3 тысячи 380 человек (+7);

Всего скончались 153 человека (+2).

Читайте такжеКоронавирус в Украине пересек важную психологическую отметкуНапомним, 14 августа коронавирус в Киеве диагностировали у рекордного количества жителей – вирус нашли у 232 человек. Из-за роста числа больных коронавирусом столица попала в "желтую" карантинную зону.