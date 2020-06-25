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Коронавирус в Киеве за сутки нашли у более 80 человек: назван самый "грязный" район

В столице за сутки выздоровели более 30 человек, сообщил мэр.

25 июня 2020, 09:43
В Киеве за сутки больше всего больных вирусом из Китая нашли в Дарницком районе – Коронавирус Киев статистика
За сутки в Киеве больше всего больных коронавирусом нашли в Дарницком районе / УНИАН

Китайский коронавирус в Киеве Covid-19 в среду, 24 июня, обнаружили у 81 человека, в частности, у трех медиков, больше всего инфицированных выявили в Дарницком районе столицы.

В Дарницком районе на протяжении суток вирус нашли у 13 человек, сообщил в своем канале в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, за сутки выздоровели 33 человека.

Коронавирус в Киеве – статистика на 25 июня:

  • Всего заболели 4 тысячи 609 человек;
  • Всего выздоровели 1 тысяча 473 человека;
  • Всего скончался 101 человек.
В Киеве за сутки больше всего больных вирусом из Китая нашли в Дарницком районе Коронавирус – Киев статистика
За сутки в Киеве больше всего больных коронавирусом нашли в Дарницком районе / kyivcity.gov.ua

Читайте такжеКарантин в Киеве могут ужесточить: у Кличко назвали дату и условиеНапомним, Covid-19 в Киеве 23 июня нашли у 99 человек, больше всего заболевших – 21-го – обнаружили в Деснянском районе. На протяжении суток выздоровели 25 человек.

В Украине по состоянию на утро 25 июня коронавирус нашли у 40 тысяч 8 человек, за сутки обнаружены 994 инфицированных – это новый антирекорд.

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