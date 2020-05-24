Коронавирус в Киеве: назван самый "грязный" район

В Киеве больше всего инфицированных коронавирусом снова нашли в Дарницком районе / УНИАН

В Киеве за прошедшие сутки – суббота, 23 мая, китайский коронавирус Covid-19 диагностировали еще у 54 жителей (трое – медики), один заболевший скончался.

В столице количество жертв вируса теперь составляет 59 человек, говорится в Telegram-канале мэра Виталия Кличко.

Глава города добавил, что больше всего инфицированных коронавирусом снова обнаружили в Дарницком районе – за прошедшие сутки найдены 12 заболевших.

Всего в этом районе обнаружено 526 случаев коронавируса, – это больше, чем во всех остальных районах Киева.

"Выздоровели за сутки семь человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы", – отмечается в сообщении.Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пика

В Киеве больше всего инфицированных коронавирусом снова нашли в Дарницком районе / Telegram-канал Виталия Кличко

Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, что коронавирус в Киеве по состоянию на утро 24 мая диагностирован у 2 623 человек.

Ранее стало известно, что в столице нашли новый очаг заболевания коронавирусом – в Дарницком доме-интернате для девочек заболел 81 человек.

В полиции считали, что вспышка заболеваемости могла произойти из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.