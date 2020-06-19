В Киеве подскочило число больных коронавирусом: где нашли больше всего зараженных

В Киеве подскочило количество людей, у которых нашли Covid-19 / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице за прошедшие сутки – четверг, 18 июня, количество жителей, у которых диагностировали китайский коронавирус Covid-19, возросло на 92 человека.

За сутки из-за вируса умер один человек, сообщил глава города в своем канале в Telegram.

По его данным, больше всего больных коронавирусом обнаружили в Соломенском (14 заболевших), в Оболонском (13 заболевших), Святошинском (12 заболевших) и Подольском районах (11 заболевших).

Коронавирус в Киеве – статистика на 19 июня:

Всего заболели 4 тысячи 176 человек;

Всего выздоровели 1 тысяча 332 человека;

Всего скончались 96 человек.