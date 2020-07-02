"Коронавирус атакует Киев": за сутки снова более 100 новых больных

Китайский коронавирус Covid-19 в Киеве на протяжении среды, 1 июля, диагностировали у 104 жителей.
За сутки скончались три человека, а выздоровели 44 пациента, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его данным, в первый день июля больше всего инфицированных нашли в Дарницком районе столицы – 18 человек.
Коронавирус – статистика по Киеву на 2 июля:
- Всего инфицированы 5 тысяч 242 человека;
- Всего выздоровели 1 тысяча 642 человека;
- Всего скончались 111 человек.
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Напомним, коронавирус в Киеве на протяжении 30 июня нашли у 101 человека. Больше всего инфицированных за сутки было выявлено в Днепровском и Оболонском районах – по 15 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк