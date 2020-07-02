"Коронавирус атакует Киев": за сутки снова более 100 новых больных

В Киеве коронавирус за сутки снова нашли у более 100 человек / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Киеве на протяжении среды, 1 июля, диагностировали у 104 жителей.

За сутки скончались три человека, а выздоровели 44 пациента, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его данным, в первый день июля больше всего инфицированных нашли в Дарницком районе столицы – 18 человек.

Коронавирус – статистика по Киеву на 2 июля:

Всего инфицированы 5 тысяч 242 человека;

Всего выздоровели 1 тысяча 642 человека;

Всего скончались 111 человек.

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В Киеве коронавирус за сутки снова нашли у более 100 человек / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве на протяжении 30 июня нашли у 101 человека. Больше всего инфицированных за сутки было выявлено в Днепровском и Оболонском районах – по 15 человек.