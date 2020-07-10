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В Киеве "оживился" коронавирус: какой район самый "грязный"

В столице Covid-19 побороли еще более 70 человек.

10 июля 2020, 12:21
В Киеве подскочило число больных коронавирусом – Коронавирус Киев
В Киеве подскочило количество больных коронавирусом / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Киеве в четверг, 9 июля, нашли у 118 человек, четверо инфицированных – медики.

За сутки количество выздоровевших возросло на 71 человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

Градоначальник добавил, что вчера больше всего инфицированных нашли в Днепровском районе – 24 человека.

По данным КГГА, самый "грязный" район – Дарницкий, там зафиксировано 973 случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Киеве – статистика на 10 июля:

  • Всего инфицированы 5 тысяч 990 человек;
  • Всего выздоровели 2 тысячи 33 человека;
  • Всего скончались 122 человека.

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В Киеве подскочило число больных коронавирусом – Коронавирус Киев
В Киеве подскочило количество больных коронавирусом / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве 8 июля диагностировали у 93 жителей, 7 числа – у 114 человек, а 6-го – у 63.

В Украине Covid-19 по состоянию на утро 10 июля преодолел психологическую отметку в 52 тысячи человек. За сутки вирус диагностировали у 819 человек, побороли болезнь 1 тысяча 16 инфицированных, а скончались 18 пациентов.

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