В Киеве подскочило количество больных коронавирусом

В Киеве Covid-19 за сутки нашли еще у более 100 человек / УНИАН

В понедельник, 13 июля, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 112 человек.

За сутки из-за вируса скончался еще один инфицированный, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

Глава города добавил, что вчера больше всего больных нашли в Дарницком районе – инфицирован 31 человек.

Коронавирус в Киеве – статистика на 14 июля:

Всего инфицированы 6 тысяч 350 человек;

Всего выздоровели 2 тысячи 124 человека;

Всего скончались 125 человек.

В Киеве Covid-19 за сутки нашли еще у более 100 человек / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, 12 июля коронавирус в Киеве нашли у 56 человек, а 11 числа вирус диагностировали у 67 человек.

Covid-19 в Украине по состоянию на утро 14 июля диагностирован у 54 тысяч 771 человека, скончались 1 тысяча 412 человек, а выздоровели 27 тысяч 154 человека. За сутки вирус нашли у 638 человек.