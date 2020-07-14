В Киеве подскочило количество больных коронавирусом

В понедельник, 13 июля, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 112 человек.
За сутки из-за вируса скончался еще один инфицированный, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем канале в Telegram.
Глава города добавил, что вчера больше всего больных нашли в Дарницком районе – инфицирован 31 человек.
Коронавирус в Киеве – статистика на 14 июля:
- Всего инфицированы 6 тысяч 350 человек;
- Всего выздоровели 2 тысячи 124 человека;
- Всего скончались 125 человек.
Напомним, 12 июля коронавирус в Киеве нашли у 56 человек, а 11 числа вирус диагностировали у 67 человек.
Covid-19 в Украине по состоянию на утро 14 июля диагностирован у 54 тысяч 771 человека, скончались 1 тысяча 412 человек, а выздоровели 27 тысяч 154 человека. За сутки вирус нашли у 638 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк