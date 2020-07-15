В Киеве за сутки нашли рекордное число больных коронавирусом

В Киеве во вторник, 14 июля, нашли рекордное количество больных китайским коронавирусом Covid-19.
За сутки вирус диагностировали у 147 человек, написал мэр Виталий Кличко на своем канале в Telegram.
По его данным, за сутки из-за вируса скончался один человек, а 36 – выздоровели.
"…Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это – наибольше за весь период пандемии (объявлена в марте – Ред.)", – сообщил глава города.
Кличко добавил, что больше всего случаев заболевания выявили в Шевченковском районе – инфицированы 27 человек.
Коронавирус – статистика по Киеву на 15 июня:
Общее количество инфицированных – 6 тысяч 497 человек;
Общее количество умерших – 126 человек;
Общее количество выздоровевших – 2 тысячи 160 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк