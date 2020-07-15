В Киеве за сутки нашли рекордное число больных коронавирусом

В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у рекордного количества людей / УНИАН

В Киеве во вторник, 14 июля, нашли рекордное количество больных китайским коронавирусом Covid-19.

За сутки вирус диагностировали у 147 человек, написал мэр Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

По его данным, за сутки из-за вируса скончался один человек, а 36 – выздоровели.

"…Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это – наибольше за весь период пандемии (объявлена в марте – Ред.)", – сообщил глава города.

Кличко добавил, что больше всего случаев заболевания выявили в Шевченковском районе – инфицированы 27 человек.

Коронавирус – статистика по Киеву на 15 июня:

Общее количество инфицированных – 6 тысяч 497 человек;

Общее количество умерших – 126 человек;

Общее количество выздоровевших – 2 тысячи 160 человек.