"Коронавирус атаковал Киевхлеб": десятки больных, закрыта пекарня

Киевхлеб "атаковал" коронавирус, десятки сотрудников больны / УНИАН

В Киеве на предприятии Киевхлеб зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19, на карантин закрыли цех-пекарню.

Вирус нашли у 37 сотрудников предприятия, сообщил в своем канале в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, сначала к врачам с симптомами COVID-19 обратились сотрудники пекарни №8, и у них подтвердили наличие вируса.

"После этого обследовали и протестовали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции", – добавил глава города.

Ранее сообщалось, что в Киеве 6 августа коронавирус диагностировали у 186 человек. По состоянию на 7 августа вирус в столице нашли у 9 тысяч 178 человек, скончались 142 пациента, а 3 тысячи 163 – выздоровели.