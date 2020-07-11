Коронавирус в Киеве набрал обороты: установлен новый антирекорд

В Киеве стало намного больше больных коронавирусом / УНИАН

В пятницу, 10 июля, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 125 человек.

Из-за вируса за сутки скончались двое инфицированных, а выздоровели 25 человек, поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По состоянию на пятницу общее количество больных коронавирусом было около 6 тысяч человек, а теперь психологическая отметка пересечена.

Коронавирус в Киеве – статистика на 11 июля:

Всего инфицированы 6 тысяч 115 человек;

Всего выздоровели 2 тысячи 58 человека;

Всего скончались 124 человека.

/ t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве 9 июля диагностировали у 118 человек, 8 числа – у 93 жителей, а 7-го – у 114 человек.