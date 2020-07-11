Коронавирус в Киеве набрал обороты: установлен новый антирекорд

В пятницу, 10 июля, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 125 человек.
Из-за вируса за сутки скончались двое инфицированных, а выздоровели 25 человек, поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По состоянию на пятницу общее количество больных коронавирусом было около 6 тысяч человек, а теперь психологическая отметка пересечена.
Коронавирус в Киеве – статистика на 11 июля:
Всего инфицированы 6 тысяч 115 человек;
Всего выздоровели 2 тысячи 58 человека;
Всего скончались 124 человека.
Напомним, коронавирус в Киеве 9 июля диагностировали у 118 человек, 8 числа – у 93 жителей, а 7-го – у 114 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк