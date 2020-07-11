УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Киеве набрал обороты: установлен новый антирекорд

В столице за сутки из-за Covid-19 скончались еще два человека.

11 июля 2020, 10:47
В Киеве стало намного больше больных вирусом из Китая – Коронавирус Киев
В Киеве стало намного больше больных коронавирусом / УНИАН

В пятницу, 10 июля, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 125 человек.

Из-за вируса за сутки скончались двое инфицированных, а выздоровели 25 человек, поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По состоянию на пятницу общее количество больных коронавирусом было около 6 тысяч человек, а теперь психологическая отметка пересечена.

Коронавирус в Киеве – статистика на 11 июля:

Всего инфицированы 6 тысяч 115 человек;

Всего выздоровели 2 тысячи 58 человека;

Всего скончались 124 человека.

/ t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, коронавирус в Киеве 9 июля диагностировали у 118 человек, 8 числа – у 93 жителей, а 7-го – у 114 человек.

коронавирус в Киеве коронавирус новости Виталий Кличко
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Киеве набрал обороты: установлен новый антирекорд». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:58
Беглый вирусолог рассказал правду о COVID-19 и вранье властей Китая
10:47
Коронавирус в Киеве набрал обороты: установлен новый антирекорд
10:13
Американский генерал предупредил, когда Украине грозит атака России
10:10
Почему Зеленского скоро будут "иметь" точно также, как сейчас Порошенко мнение
09:40
В Египте у "берега смерти" погибли более 10 человек: спасали ребенка
09:37
Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет - Резников Видео
09:11
Коронавирус в Украине стал неуправляемым – за сутки опять сотни больных Видео
09:03
Масштабные смертельные пожары на Луганщине: названо имя возможного поджигателя Видео
08:54
Холодный душ или божья роса: чем аукнется Порошенко скандальный разговор с Путиным
08:53
Украиной пять лет правил тяжело больной шизофреник мнение
08:22
Подрыв авто Укрпочты: копы нашли подозреваемых, опубликовано фото Видео
08:20
Мир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фото Фото
08:02
Вернуть жизнь легким после COVID-19: врач назвал эффективные способы Видео
07:59
"Огонь!": Экс-пацанка кардинально изменила внешность
07:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе Видео
07:24
Коронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человек Видео
06:55
Зеленский уже определился с главой НБУ мнение
06:47
"Красивый лобочек": Лобода похвалилась развратным фото
06:29
Эксперт объяснил, откуда могли взяться аудиопленки Порошенко, Путина и Байдена
06:01
Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять