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Охота на ведьм: из-за коронавируса в селе под Киевом хотят сжечь дом санитарки

18 апреля 2020, 13:02

В селе Черногородка на Киевщине глава села запретил медработникам выходить из дома, угрожая штрафом.

коронавирус
В селе под Киевом издеваются над медработниками / Reuters

Коронавирус 2020 вызывает у людей не только чувство страха, но и агрессию в отношении тех, кто потенциально может быть опасен. Украинцы клеймуют даже врачей, которые лечат больных уханьской заразой.

И совершенно не важно, здоров человек или нет – сначала бьют, а потом думают. Это устрашающая реальность – коронавирус сегодня в Украине – это не только опасный диагноз, но и "черная метка".

По информации, в селе Черногородка на Киевщине глава села сделал из местных санитарок ведьм, и запретил им выходить из дома, угрожая штрафом.

Темный сельский народ завелся не на шутку, и даже угрожал сжечь дом одной из медработниц.

Стало известно, что в конце марта сотрудники клинической больницы №5 контактировали с зараженными пациентами, поэтому медработникам сказали провериться. У трех санитарок из Макаровского района тест показал отрицательный результат, и они продолжили работать. Однако местным жителям это не понравилось, передает издание Страна.

На днях одной из санитарок Елене Мищенко во двор бросили коктейль Молотова. А глава села заявил, что если увидит женщину на улице, то потребует штраф в размере 17 тысяч.

"Глава сельсовета разворошил это все: якобы я на самоизоляции. Но я не контактировала с больными, я не больна. Я обычная санитарка. Сегодня мне бросили солярку в окно, не пустили в магазин, мне пришлось ехать в другое село. Мне нужно же купить хлеб. Что мне делать? Это какой-то дурдом. Мне угрожают сжечь хату. Соседи говорят, чтобы я не подходила, потому что я больна коронавирусом. Я приехала к главе сельсовета, а он мне сказал, чтобы я сидела дома на самоизоляции. Но я хочу есть, что мне делать? Мне страшно", - высказалась женщина.

Читайте такжеМинус один симптом: медики назвали ложный признак коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, уханьская зараза не дает покоя украинцам и активно прописуется во всех регионах страны. По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.

Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться из лап опасной болезни.

За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.

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