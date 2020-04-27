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Зараза не уханьская: в Китае истерика из-за расследования происхождения Ковида

27 апреля 2020, 13:06

Лидеры многих стран пытаются докопаться до истины и понять, кто виноват в пандемии коронавируса и как появился коронавирус.

коронавирус
В Китае истарика из-за расследования происхождения коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в мире принято называть китайским, ведь впервые болезнь, которая вызывает пневмонию, заявила о себе в китайском городе Ухань.

Китайский коронавирус с тех пор напакостил во всем мире и заразил три миллиона человек в 185 странах. Отметим, среди зараженных больше всего жителей США - 987 000. Всего жертвами уханьской заразы стали 207 000 человек.

Лидеры многих стран пытаются докопаться до истины и понять, кто виноват в пандемии коронавируса и как появился коронавирус. В частности, инициировали расследование Соединенные Штаты.

Подозрения в искусственном происхождении инфекции стали активно распространяться после того, как американский телеканал Fox News сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии.

К слову, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон решил присоединиться к США в расследовании происхождения вируса.

После этого у Китая началась истерика. Посол Китая в Австралии Чэн Цзинье пригрозил плохими последствиями, которые может повлечь расследование в отношении происхождения коронавируса.

Дипломат в интервью для газеты The Australian Financial Review намекнул на то, что требования австралийских властей о расследовании отрицательно повлияют на отношения стран. По словам посла, это может отпугнуть китайских туристов и даже сказаться на торговых отношениях.

Чэн Цзинье отметил, что расследование все равно не поддержат все страны.

"Использование подозрений и обвинений в сторону Китая в такое критическое время может лишь подорвать глобальные усилия по борьбе с пандемией", — заявил он.

Читайте такжеВ коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусологНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус 2020 был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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