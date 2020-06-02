Коварный COVID-19: китайский инфекционист рассказал, что не так с измерением температуры

Инфекционист рассказал, как правильно измерять температуру / Фото pixabay.com

После ослабления карантина в общественных местах посетителям измеряют температуру. Директор инфекционного департамента больницы Хуашань, член шанхайской экспертной группы по лечению коронавируса Чжан Вэньхун рассказал, как правильно измерять температуру - ведь ее показатели приобрели особенное значение в период пандемии.

Об этом пишет "Московский Комсомолец".

По словам Вэньхуна, надо соблюдать три правила. Во-первых, если измерять температуру по руке (речь, в частности, о "дистанционных" термометрах), она будет неточной - поэтому надо мерить температуру по лбу.

Второе правило — нельзя измерять температуру тела сразу же после еды. Медикам известно, что в течение часа после еды могут фиксироваться повышенные показатели температуры тела, поэтому нужно подождать.

Третье правило - не стоит ориентироваться на температуру после тренировки. По словам инфекциониста, даже через час и даже дольше она опять-таки будет выше, чем обычно.

Отметим, по состоянию на 2 июня коронавирус в мире выявили у 6 миллионов 394 тысячи человек. Коронавирус 2020 убил в мире 377 970 человек.

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