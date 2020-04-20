Самый опасный момент: когда больной коронавирусом "сеет" заразу

Ученые узнали, когда человек, который заразился коронавирусом, наиболее опасен для окружающих.
Коронавирус 2020 убил 165 900 человек во всем мире по состоянию на 20 апреля. Заразились уханьской заразой несметное число людей – более 2 млн 400 тысяч, и ежедневно эта цифра растет со скоростью света.
Как выяснили ученые, в 44% китайский коронавирус "перебрасывался" с одного человека на другого тогда, когда симптомы болезни еще не успевали проявиться.
Свежее исследование китайских ученых, опубликованное в журнале Nature Medicine, гласит, что пик заразности коронавируса приходился на 1-2 дня до проявления симптомов.
Ученые брали мазки у 94 пациентов с коронавирусом в течение 32 дней. Всего было собрано 414 мазков. Самое большое количество патогенов было выявлено в первый день появления симптомов. Затем их количество снижалось.
Так ученые пришли к выводу, что уханьский вирус больше всего размножается тогда, когда проникает в организм и укореняется в нем, еще до начала иммунного ответа организма.
Читайте такжеКто создал "корону": уханьский вирусолог получил "пощечину" от российского ученогоНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.
Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.