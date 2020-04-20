Самый опасный момент: когда больной коронавирусом "сеет" заразу

Ученые узнали, когда больной Ковид-19 наиболее заразен / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил 165 900 человек во всем мире по состоянию на 20 апреля. Заразились уханьской заразой несметное число людей – более 2 млн 400 тысяч, и ежедневно эта цифра растет со скоростью света.

Как выяснили ученые, в 44% китайский коронавирус "перебрасывался" с одного человека на другого тогда, когда симптомы болезни еще не успевали проявиться.

Свежее исследование китайских ученых, опубликованное в журнале Nature Medicine, гласит, что пик заразности коронавируса приходился на 1-2 дня до проявления симптомов.

Ученые брали мазки у 94 пациентов с коронавирусом в течение 32 дней. Всего было собрано 414 мазков. Самое большое количество патогенов было выявлено в первый день появления симптомов. Затем их количество снижалось.

Так ученые пришли к выводу, что уханьский вирус больше всего размножается тогда, когда проникает в организм и укореняется в нем, еще до начала иммунного ответа организма.

Читайте такжеКто создал "корону": уханьский вирусолог получил "пощечину" от российского ученогоНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.