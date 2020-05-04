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Атака коронавируса в Украине: жертв и зараженных снова стало больше

4 мая 2020, 09:32

"Корону" в нашей стране подхватили уже более 12 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине не отступает / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден 12 331 случай COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 4 мая

  • Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели);
  • Волынская обл. - 340 (64 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел);
  • Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели);
  • г. Киев - 1535 (80 выздоровели);
  • Киевская обл. - 853 (83 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел);
  • Львовская обл. - 506 (95 выздоровели);
  • Луганская обл. - 37 (7 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели);
  • Одесская обл. - 427 (17 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели);
  • Сумская обл. - 112 (62 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели). 
Коронавирус в Украине - статистика 4 мая
Коронавирус в Украине - статистика 4 мая / Фото facebook.com/phc.org.ua

В общем, 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На амбулаторном лечении находятся 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая

Напомним,  по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, коронавирус в Украине нашли у 11 913 человек. За сутки добавилось +502 новых заражения. Число жертв болезни достигло 288 человек, а число выздоровевших увеличилось до 1547. 

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