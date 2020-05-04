Атака коронавируса в Украине: жертв и зараженных снова стало больше

Коронавирус в Украине не отступает / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден 12 331 случай COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 4 мая

Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели);

Волынская обл. - 340 (64 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели);

Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели);

Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели);

Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел);

Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели);

г. Киев - 1535 (80 выздоровели);

Киевская обл. - 853 (83 выздоровели);

Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел);

Львовская обл. - 506 (95 выздоровели);

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели);

Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели);

Одесская обл. - 427 (17 выздоровели);

Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели);

Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели);

Сумская обл. - 112 (62 выздоровели);

Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели);

Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели);

Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели);

Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели);

Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).

Коронавирус в Украине - статистика 4 мая / Фото facebook.com/phc.org.ua

В общем, 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На амбулаторном лечении находятся 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

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Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, коронавирус в Украине нашли у 11 913 человек. За сутки добавилось +502 новых заражения. Число жертв болезни достигло 288 человек, а число выздоровевших увеличилось до 1547.