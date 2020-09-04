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"Бешеный пик коронавируса": инфекционист предупредил о скачке числа больных в Украине

4 сентября 2020, 14:30

В Украине в день могут находить более 10 тысяч больных коронавирусом, считает стратег.

Аристов предупредил, что Украине грозит бешеный пик коронавируса – Коронавирус в Украине
Украине грозит бешеный пик коронавируса, предупредил Вадим Аристов / УНИАН

В Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

В нашей стране в день будут регистрировать более 10 тысяч больных коронавирусом, рассказал инфекционист и стратег Вадим Аристов во время чата на Главреде.

По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.

Эксперт добавил, что распространению вируса способствует и то, что карантин в Украине ослабляется, несмотря на возрастание уровня заболеваемости.

"…снижается среднесуточная температура и изменяется влажность – эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Каждый градус связан с ростом эффективности распространения... Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным", – предупредил собеседник.

Напомним, коронавирус в Украине 3 сентября нашли еще у 2 тысяч 723 человек – это новый суточный антирекорд. По состоянию на 4 сентября в нашей стране COVID-19 обнаружили у 130 тысяч 951 человека.

Вадим Аристов коронавирус в Украине пик
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