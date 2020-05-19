COVID-19 все это время лечили неправильно: в сети нашли простое лекарство

Коронавирус - лечение аспирином, что с ним не так / Reuters

В сети активно обсуждается новость, что при лечении коронавирусной инфекции COVID-19 была допущена серьезная диагностическая ошибка. А лечить заразу предлагается аспирином.

"Как установили итальянские ученые, оказалось, что страшная болезнь – не пневмония, и люди умирают, в большей степени, от диффузного тромбоза вен (тромбоз)… Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны", – пишет пользователь Джем Джамиль Ахмед.

Заодно он приводит в пример некую американскую семью (ни одной фамилии на протяжении всего поста не сообщается – ред.), которая коронавирус умудрилась вылечить якобы простым аспирином: "Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 мг, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась, как будто у них и не было никаких симптомов!"

Читайте такжеЧем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый деньТаким образом делается вывод, что лечить COVID-19 можно и в домашних условиях – аспирином и препаратами, которые разжижают кровь (их обычно назначают пожилым людям для предотвращения тромбозов).

В Facebook-сообществе Секта Свидетелей Коронавируса призвали поскорее разоблачить заговор, опубликовав данные о лечении коронавируса аспирином.

Отметим, что официального подтверждения данной теории нет. На днях действительно была обнародована информация, что у 30% пациентов коронавирус провоцирует тромбоз – образование тромбов в крови. А те, в свою очередь, ведут к инсульту, а в отдельных случаях – и к смерти. Однако это данные британских медиков, а не итальянских.

Также еще в середине марта 2020 Всемирная организация здравоохранения советовала людям с подозрением на коронавирус без консультации с врачом не употреблять ибупрофен и все нестероидные противовоспалительные средства (к последним относится и аспирин).

Читайте такжеВакцину от коронавируса испытали на людях: результаты шокировалиТо есть принимать аспирин можно лишь после консультации с врачом – раз в сутки, если у человека высокая температура, и на сытый желудок. Он действительно предпочтительнее, чем Парацетомол (Колдрекс), так как снимает системное воспаление и разжижает кровь – что важно при коронавирусе. Но официальных заявлений, что аспирин лечит COVID-19, не прозвучало еще ни разу.

Более того, научное сообщество сосредоточено в данный момент на разработке и тестировании вакцины от коронавируса.

Ранее ученый рассказал, помешают ли мутации коронавируса разработке вакцины. По словам ученого-медика, китайский коронавирус Covid-19 претерпевает мутации регулярно.