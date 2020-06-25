Лечить коронавирус предлагают с помощью другого хищного вируса

Коронавирус - лечение хотят проводить за счет вируса-хищника / Фото pixabay.com

Лечение коронавируса предлагают проводить по принципу "клин клином": вводить пациенту специфические вирусы-хищники, которые будут целенаправленно убивать бактерии, что приводят к пневмонии или дыхательной недостаточности. А ведь именно проблемы с легкими зачастую ведут к смерти больного Covid-19.

Под вирусом-хищником имеются в виду бактериофаги – то есть вирусы, которые избирательно (только один вид или даже определенный штамм одного вида бактерий) поражают бактерии и клетки архей, пишет Liebert со ссылкой на исследование ученых из Университета Бирмингема в Phage: Therapy, Applications and Research.

Читайте такжеКогда появится вакцина от коронавируса: врач дала неутешительный прогнозТаким образом вирус-хищник приостановит размножение опасных бактерий. А если бактериофаги еще и генетически модернизировать, то это поможет организму с выработкой антител.

Авторы идеи уже призвали к клиническим испытаниям предложенных методов.

Ранее ученые назвали болезни, которые начинаются после COVID-19. В частности, у 30% вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких.