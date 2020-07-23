ВОЗ сообщил, когда начнут вакцинировать от Covid-19

Лечение коронавируса с помощью вакцинации начнется не раньше 2021 года. Это наиболее реалистичный срок, пояснил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, те вакцины, что уже разработаны, показали себя хорошо, результаты радуют исследователей. Однако есть небольшое "но".
"Но надо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время", – уточнил Райан.
Ранее была названа примерная цена, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине. Вакцину от коронавируса нужно будет вводить дважды.
Первыми за государственные средства прививки получат медики и силовики. После них – пациенты с хроническими заболеваниями.
Напомним, по состоянию на 23 июля, в Украине зафиксирована 61 тысяча 851 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +856.