ВОЗ сообщил, когда начнут вакцинировать от Covid-19

Коронавирус лечение – когда начнется вакцинация от коронавируса / Reuters

Лечение коронавируса с помощью вакцинации начнется не раньше 2021 года. Это наиболее реалистичный срок, пояснил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, те вакцины, что уже разработаны, показали себя хорошо, результаты радуют исследователей. Однако есть небольшое "но".

"Но надо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время", – уточнил Райан.

Ранее была названа примерная цена, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине. Вакцину от коронавируса нужно будет вводить дважды.

Первыми за государственные средства прививки получат медики и силовики. После них – пациенты с хроническими заболеваниями.

Напомним, по состоянию на 23 июля, в Украине зафиксирована 61 тысяча 851 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +856.