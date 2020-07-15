Коронавирус "дрожит" перед лекарством от холестерина - ученые

Коронавирус боится лекарства от холестерина / pixabay.com

Коронавирус 2020 официально обнаружили у 13 миллионов человек, более 570 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. В настоящее время пока нет вакцины, а лечат болезнь симптоматически. При этом многие медпрепараты уже забраковали. В то же время еврейские ученые утверждают, что существующий препарат для снижения уровня холестерина в крови "Фенофибрат" ("Трайкор") может быть эффективным при лечении коронавируса.

Об этом сообщает Еврейский университет Ирусалима, передает ТАСС.

"Коронавирус предотвращает обычное сжигание углеводов, в результате в клетках легких накапливается большое количество жира, что необходимо для размножения вируса. В лабораторных исследованиях препарат для снижения уровня холестерина "Фенофибрат" ("Трайкор") показал чрезвычайно многообещающие результаты. Позволяя клеткам легких сжигать больше жира, препарат разрушает их захват вирусом и препятствует способности SARS CoV-2 к размножению", – отметили ученые.

Ведущий это исследование группы ученых в Еврейском университете Иерусалима Яаков Намиас подчеркнул, что если результаты подтвердятся клиническими исследованиями, такой курс лечения может потенциально снизить тяжесть COVID-19 до уровня простуды.

"Понимание того, как SARS-CoV-2 контролирует наш метаболизм, поможет нам отобрать контроль у вируса и лишить его тех самых ресурсов, которые необходимы ему для выживания", – уточнил исследователь.

Читайте такжеК ним коронавирус не прилипает: врач назвал везунчиков, которым COVID-19 не грозитНапомним, ранее в Великобритании ученые Оксфордского университета разработали лекарство от тяжелого COVID-19.

Об этом сообщает журнал Nature Structural&Molecular Biology.

Исследователи изобрели пассивную иммунизацию человеческого организма от коронавируса антителами, полученными из крови ламы. Данный метод лечения может использоваться до завершения разработки вакцины от коронавируса.

По словам биологов, результаты лабораторных исследований показали, что обнаруженные в крови ламы антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно.