Коронавирус "поджимает хвост" перед морскими водорослями - ученые

Ученые нашли новое лекарство от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 официально обнаружили у более 15 миллионов человек, 638 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. Гонка по изобретению и производству вакцины пока продолжается, а лечат болезнь симптоматически. При этом многие медпрепараты уже забраковали. В то же время американские и корейские ученые пришли к выводу, что морские водоросли способны блокировать COVID-19 лучше, чем препарат "Ремдесивир".

Об этом сообщает Nature.

"Мы учимся блокировать вирусную инфекцию. Это знание нам понадобится, если мы хотим быстро противостоять пандемиям. Реальность такова, что у нас нет хороших противовирусных препаратов. Чтобы защитить себя от будущих пандемий, нам понадобится арсенал подходов, которые мы можем быстро адаптировать к появляющимся вирусам", - рассказал руководитель исследования профессор химической и биологической инженерии Джонатан Дордик.

В ходе эксперимента исследователи проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей - трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.

Ученые обнаружили, что в клетках экстракт из морских водорослей по антивирусному действию значительно превзошел "Ремдесивир". При этом они отметили, что главную роль при ингибировании инфекции выполнял гепарин – разжижитель крови.

"В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу, и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики", - пояснил соавтор Роберт Линхардт.

Читайте такжеКоронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученыеНапомним, ранее в Великобритании ученые Оксфордского университета нашли лекарство от тяжелого COVID-19.

Об этом сообщает журнал Nature Structural&Molecular Biology.

Исследователи изобрели пассивную иммунизацию человеческого организма от коронавируса антителами, полученными из крови ламы. Данный метод лечения может использоваться до завершения разработки вакцины от коронавируса.

По словам биологов, результаты лабораторных исследований показали, что обнаруженные в крови ламы антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно.