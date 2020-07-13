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Пора закатывать губу: ученый назвал реальный срок появления вакцины от коронавируса

По мнению французского эксперта, обществу придется просто "жить с этим вирусом".

13 июля 2020, 12:24

коронавирус
Назван реальный срок появления вакцины от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в мире за 7 месяцев собрал громадный кровавый урожай – по состоянию на 13 июля умерли 569 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Человечество застыло в ожидании вакцины, ведь эффективного лечения коронавируса на данный момент нет – больных лечат симптоматически. Но эффективная вакцина от коронавируса, вероятно, не появится в 2021 году, так как на ее разработку обычно уходит несколько лет.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя команды научных советников правительства Франции, эпидемиолога Арно Фонтане.

"Конечно, для разработки вакцины против коронавируса прикладываются беспрецедентные усилия, но я был бы очень удивлен, если бы у нас был бы ее эффективный экземпляр в 2021 году", - сказал Арно Фонтане.

По мнению эксперта, обществу придется просто "жить с этим вирусом". А исходя из того, что французские власти не намерены вновь вводить общенациональную изоляцию, нужно соблюдать физическую дистанцию.

Читайте такжеК ним коронавирус не прилипает: врач назвал везунчиков, которым COVID-19 не грозитНапомним, ранее исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг показало, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения. Об этом пишет Handelsblatt.

Ученые выяснили, что со временем количество антител к COVID-19, выработанных в крови пациентов, существенно снижается. В ходе специального теста, проведенного в лаборатории, исследователи наблюдали такой эффект у четырех из девяти пациентов.

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