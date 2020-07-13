Быстро нейтрализует коронавирус: ученые изобрели лекарство от тяжелого COVID-19

Ученые изобрели новое лекарство от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 официально выявили почти у 13 миллионов человек. За время пандемии жертвами злой болезни стали 569 тысяч человек. На данный момент нет лекарства от коронавируса, судьба вакцины также неизвестна. В то же время в Великобритании ученые Оксфордского университета разработали пассивную иммунизацию человеческого организма от коронавируса антителами, полученными из крови ламы.

Об этом сообщает журнал Nature Structural&Molecular Biology.

Ученые отмечают, что данный метод лечения может использоваться до завершения разработки вакцины от коронавируса.

По словам биологов, результаты лабораторных исследований показали, что обнаруженные в крови ламы антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно.

Авторы исследований предполагают, что найденные ими антитела могут применяться отдельно или в сочетании с другими антителами для пассивной иммунизации пациентов с тяжелой формой Covid-19.

Их производство можно организовать довольно быстро. Однако несмотря на то, что антитела представителей семейства верблюжьих сочетаются со своими человеческими аналогами - человеческий организм генерирует против них небольшой иммунный ответ.

Поэтому прежде, чем передавать антитела ламы человеку, их необходимо адаптировать.

Читайте такжеКоронавирус "переродился" и стал еще более заразным - ученыеНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.