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Убивает коронавирус: ученые ошеломили сенсацией в лечении COVID-19

20 апреля 2020, 02:45

Исследователи применили экспериментальный препарат Ремдесивир.

Ученые, коронавирус
Исследователи применили экспериментальный препарат Ремдесивир / Известия

Медики сделали неожиданное открытие изучая действие различных препаратов в борьбе против коронавируса.

В США заявили о том, что препарат, применяемый для борьбы с лихорадкой Эбола, успешно лечит больны COVID-19.

В частности, в Медицинском центре при Чикагском университете прошло исследование с применением экспериментального препарата Ремдесивир, сообщает CNN.

Результат стал поистине ошеломляющим, ведь зараженные коронавирусом пациенты выздоравливали в течение десяти дней после начала приема лекарства.

Медики, которые участвовали в исследовании, утверждают, что большинство пациентов уже выписались.

"У нас только две смерти. Мы видели, как людей отключали от аппарата ИВЛ через день после начала терапии. Так что в целом наши больные справились очень хорошо", – рассказали доктора.

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В то же время многочисленные исследования на животных показали, что лекарство может как предотвращать, так и лечить коронавирусы, связанные с COVID-19, включая SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный процесс).

Напомним, ранее в Минздраве назвали неожиданную причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине.

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