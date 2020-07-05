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Люди продолжают умирать: ВОЗ забраковала лекарства от коронавируса

Испытания показали, что медпрепараты не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от COVID-19.

5 июля 2020, 08:59

Коронавирус, больной
В ВОЗ забраковали два лекарства от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 атакует человечество с новой силой – за последние сутки жертвами COVID-19 стали 5460 человек. Всего умерли 530 тысяч человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Мир пока не нашел действенное лекарство от коронавируса, хотя периодически сообщается об эффективности или бесполезности того или иного медпрепарата. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии — гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат — лопинавир/ритонавир.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Такое решение было принято в связи с соответствующими рекомендациями международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку препарата от COVID-19.

В рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Притом препараты тестировали исключительно на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции.

Читайте такжеИзраильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавирусаНапомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в ближайшее время может появиться новый эпицентр распространения COVID-19 в мире. Речь идет о Ближнем Востоке. Регион находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса, передает The Guardian.

В 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, зарегистрированы более миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зафиксированы в Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.

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