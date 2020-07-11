Вернуть жизнь легким после COVID-19: врач назвал эффективные способы

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире 559 тысяч человек по состоянию на 11 июля. Всего в мире зарегистрировали более 12 миллионов случаев заражения. За последние несколько месяцев ученые узнали, что коронавирус поражает не только легкие, хотя они страдают больше всего. О том, как восстановить нормальное функционирование легких поле коронавируса рассказал профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Об этом пишет сайт KP.RU.

Первым делом, отметил специалист, необходимо полностью отказаться от курения, в том числе вейпов и электронных сигарет.

По его словам, очень важна полноценная респираторная реабилитация.

"Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи", - пояснил врач.

Медик подчеркнул, что для хорошего эффекта от реабилитации необходимо делать упражнения не менее получаса три раза в неделю около двух месяцев. Тренировки должны быть комплексными и сочетать в себе нагрузку с менее активными упражнениями.

Для снижения риска ухудшения состояния легких нужно беречься от ОРВИ, поскольку это может спровоцировать пневмонию, и снизить риск бронхолегочных заболеваний.

Читайте также"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирусНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.