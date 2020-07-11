УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вернуть жизнь легким после COVID-19: врач назвал эффективные способы

Чтобы вернуть жизнь легким, для начала необходимо полностью отказаться от курения, в том числе вейпов и электронных сигарет.

11 июля 2020, 08:02

коронавирус
Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире 559 тысяч человек по состоянию на 11 июля. Всего в мире зарегистрировали более 12 миллионов случаев заражения. За последние несколько месяцев ученые узнали, что коронавирус поражает не только легкие, хотя они страдают больше всего. О том, как восстановить нормальное функционирование легких поле коронавируса рассказал профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Об этом пишет сайт KP.RU.

Первым делом, отметил специалист, необходимо полностью отказаться от курения, в том числе вейпов и электронных сигарет.

По его словам, очень важна полноценная респираторная реабилитация.

"Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи", - пояснил врач.

Медик подчеркнул, что для хорошего эффекта от реабилитации необходимо делать упражнения не менее получаса три раза в неделю около двух месяцев. Тренировки должны быть комплексными и сочетать в себе нагрузку с менее активными упражнениями.

Для снижения риска ухудшения состояния легких нужно беречься от ОРВИ, поскольку это может спровоцировать пневмонию, и снизить риск бронхолегочных заболеваний.

Читайте также"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирусНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

коронавирус китайский коронавирус коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Вернуть жизнь легким после COVID-19: врач назвал эффективные способы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:54
Холодный душ или божья роса: чем аукнется Порошенко скандальный разговор с Путиным
08:53
Украиной пять лет правил тяжело больной шизофреник мнение
08:22
Подрыв авто Укрпочты: копы нашли подозреваемых, опубликовано фото Видео
08:20
Мир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фото Фото
08:02
Вернуть жизнь легким после COVID-19: врач назвал эффективные способы Видео
07:59
"Огонь!": Экс-пацанка кардинально изменила внешность
07:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе Видео
07:24
Коронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человек Видео
06:55
Зеленский уже определился с главой НБУ мнение
06:47
"Красивый лобочек": Лобода похвалилась развратным фото
06:29
Эксперт объяснил, откуда могли взяться аудиопленки Порошенко, Путина и Байдена
06:01
Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки Видео
05:32
В Евросоюзе рассказали, как Украине не потерять безвиз
04:25
Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла
03:50
"Жесткие меры": эксперт объяснила, что не так со статисткой по COVID-19 Видео
03:04
Коронавирус в плаценте: ученые сделали пугающее открытие Видео
02:19
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
01:51
"Шлепать и гладить": Экс-Серебро топлес взорвала сеть
01:37
Коронавирус в Украине: Комаровский оценил риски заражения во время игр Видео
01:16
В РФ заявили об эффективном препарате от коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять