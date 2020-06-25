"Борьба с Covid-19": западные СМИ узнали о возможном бюджетном средстве

Исследователи выясняют, может ли солевой раствор помогать в борьбе с коронавирусом / Reuters

Специалисты из Эдинбургского университета проверяют, может ли солевой раствор помогать в лечении легкой формы китайского коронавируса Covid-19.

Исследователи выяснили, что полоскание горла соленой водой уменьшает симптомы простуды и останавливает ухудшение состояния, пишет Daily Mail.

Эксперты отметили, что вирус подобным образом поражает дыхательные пути.

Исследователи полагают, что солевой раствор может стимулировать естественные механизмы борьбы организма с вирусами.

"Специалисты Эдинбургского университета набирают людей для участия в исследовании, чтобы проверить, может ли полоскание горла соленой водой повысить противовирусные возможности организма", – отмечается в материале.

Читайте такжеКогда появится вакцина от коронавируса: врач дала неутешительный прогнозНапомним, во время простуды солевой раствор используют для полоскания горла, а также для промывания носа.

Ранее сообщалось, что был сделан прорыв в борьбе с коронавирусом – специалисты Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с Covid-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких, с 40% до 28%.