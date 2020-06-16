"Прорыв в борьбе с Covid-19": назван препарат, который серьезно снижает риск смерти

Дексаметазон серьезно снижает риск смерти при Covid-19, узнали ученые / Reuters

Специалисты из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с китайским коронавирусом Covid-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких, с 40% до 28%.

Риск смерти для больных, которые нуждаются в кислороде, благодаря дексаметазону снижается с 25% до 20%, сообщает ВВС со ссылкой на данные британских экспертов.

Исследованием руководил профессор Питер Хорби. По его словам, благодаря исследованию сделан большой прорыв – доказано, что дексаметазон является единственным препаратом, который значительно снижает смертность от коронавируса.

"Это единственный препарат, который, как было показано, снижает смертность – и он значительно снижает ее. Это большой прорыв", – сказал профессор.

Читайте такжеВ США разработали эффективную вакцину от COVID-19 – подробностиВ исследовании приняли участие около 2 тысяч пациентов, которые принимали дексаметазон. Их показатели сравнивали с показателями более 4 тысяч пациентов, которые не принимали этот препарат.

Ранее западные СМИ писали, что в Великобритании началось самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом.

Справка. Дексаметазон показан, в частности, при отеке головного мозга, если есть опухоль головного мозга, черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, энцефалит, менингит, лучевое поражение, при обострении бронхиальной астмы.