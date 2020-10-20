Коронавирус может исчезнуть: академик НАН назвал условие

Наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям.
В коронавирусе SARS-CoV-2 могут произойти летальные для него мутации, в результате чего вирус исчезнет так же, как и его предшественник - вирус SARS-1.
Об этом заявил директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко, передает Obozrevatel.
"Теоретически он может исчезнуть сам по себе – так, как исчез его родной брат, SARS-1 2020-2004 годов, который был в Китае", – предположил ученый.
При этом Комисаренко уточнил, что пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует Covid-19 – вирус может как стать более опасным, так и наоборот.
В частности, на сегодняшний день в результате мутаций коронавирус стал более заразным.
"То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", – пояснил академик.
Комисаренко добавил, что наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям в сторону его ослабления.
"Единственное, что мы можем – это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом", – резюмировал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины.
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