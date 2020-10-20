Коронавирус может исчезнуть: академик НАН назвал условие

Коронавирус уже мутировал и стал более заразным / pixabay.com

В коронавирусе SARS-CoV-2 могут произойти летальные для него мутации, в результате чего вирус исчезнет так же, как и его предшественник - вирус SARS-1.

Об этом заявил директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко, передает Obozrevatel.

"Теоретически он может исчезнуть сам по себе – так, как исчез его родной брат, SARS-1 2020-2004 годов, который был в Китае", – предположил ученый.

При этом Комисаренко уточнил, что пока невозможно предсказать, в какую сторону мутирует Covid-19 – вирус может как стать более опасным, так и наоборот.

В частности, на сегодняшний день в результате мутаций коронавирус стал более заразным.

"То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", – пояснил академик.

Комисаренко добавил, что наука не может подтолкнуть вирус к желаемым мутациям в сторону его ослабления.

"Единственное, что мы можем – это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом", – резюмировал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины.

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