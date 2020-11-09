Коронавирус может состарить мозг на 10 лет - ученые

Коронавирус может негативно повлиять на работу мозга человека/ pixabay.com

Заражение коронавирусом имеет ряд серьезных последствий для организма. среди прочего COVID-19 может нанести вред и головному мозгу.

В самых тяжелых случаях заболевания наблюдается такое ухудшение когнитивных показателей, которое эквивалентно старению мозга на десять лет. Об этом заявили ученые из Имперского колледжа Лондона, которые изучили данные более 84 тысяч человек, сообщает Alkhaleej Today.

По словам экспертов, иногда COVID-19 приводит к когнитивному дефициту, который сохраняется в течение нескольких месяцев.

Определенное ухудшение когнитивных показателей отмечалось даже у людей без явных симптомов заболевания.

Стоит отметить, что независимые эксперты призывают скептически относиться к результатам исследования Имперского колледжа Лондона, поскольку когнитивная функция участников исследования не была известна до заражения COVID-19. Также озвученные данные не отражают долгосрочной перспективы в плане когнитивных функций.

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Напомним: