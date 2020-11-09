Коронавирус может состарить мозг на 10 лет - ученые

Иногда COVID-19 приводит к когнитивному дефициту, который сохраняется в течение нескольких месяцев.
Заражение коронавирусом имеет ряд серьезных последствий для организма. среди прочего COVID-19 может нанести вред и головному мозгу.
В самых тяжелых случаях заболевания наблюдается такое ухудшение когнитивных показателей, которое эквивалентно старению мозга на десять лет. Об этом заявили ученые из Имперского колледжа Лондона, которые изучили данные более 84 тысяч человек, сообщает Alkhaleej Today.
По словам экспертов, иногда COVID-19 приводит к когнитивному дефициту, который сохраняется в течение нескольких месяцев.
Определенное ухудшение когнитивных показателей отмечалось даже у людей без явных симптомов заболевания.
Стоит отметить, что независимые эксперты призывают скептически относиться к результатам исследования Имперского колледжа Лондона, поскольку когнитивная функция участников исследования не была известна до заражения COVID-19. Также озвученные данные не отражают долгосрочной перспективы в плане когнитивных функций.
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Напомним:
- Ранее ученые выяснили, что более чем у половины пациентов, скончавшихся от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему.
- Специалисты Йельского университета в США пришли к выводу, что коронавирус 2020 может оказать разрушительное воздействие на мозг пациентов.
- Ученые из Бразилии выяснили, что COVID-19 может вызывать опасную гибель нейронов.