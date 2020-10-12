Коронавирус может "жить" на деньгах и телефонах почти месяц – ученые

Чем выше температура, тем хуже "живучесть" Covid-19.
Австралийские ученые исследовали "живучесть" коронавируса и выяснили, что бумажные деньги и мобильные телефоны могут быть настоящими рассадниками инфекции.
Выводы ученых австралийской Организации научных и промышленных исследований Содружества опубликовало Daily Mail.
"При 20°С, примерно комнатной температуре, мы обнаружили, что вирус был чрезвычайно устойчивым, выживая в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и пластиковые банкноты", – рассказала заместитель директора Австралийского центра готовности к заболеваниям Дебби Иглз.
На бумажных банкнотах Covid-19 сохраняется еще дольше, чем на пластиковых.
При этому ученые отмечают, что чем выше температура, тем хуже "живучесть" Covid-19. В частности, если температура поднимается выше 30-40°С, то степень выживаемости коронавируса значительно снижается.
"Наши результаты показывают, что SARS-CoV-2 может оставаться заразным на поверхностях в течение длительных периодов времени, что усиливает необходимость в таких передовых методах, как регулярное мытье рук и чистка поверхностей", – подчеркнула Дебби Иглз.
Также исследователи порекомендовали расплачиваться за покупки в магазинах с помощью бесконтактных карт вместо наличных денег.
Напомним:
- Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19, но осталась в десятке антирейтинга среди европейских стран.
- По состоянию на понедельник, 12 октября, Covid-19 заразил 265 454 украинца. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 420.
- Ученые назвали самое опасное место в квартире, где коронавирус "чувствует себя" комфортнее всего и существует высокий риск заражения.
- Китайские ученые выяснили, что Covid-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для Covid губительной.