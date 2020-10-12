Коронавирус может "жить" на деньгах и телефонах почти месяц – ученые

SARS-CoV-2 может оставаться заразным на поверхностях в течение длительных периодов времени / pixabay.com

Австралийские ученые исследовали "живучесть" коронавируса и выяснили, что бумажные деньги и мобильные телефоны могут быть настоящими рассадниками инфекции.

Выводы ученых австралийской Организации научных и промышленных исследований Содружества опубликовало Daily Mail.

"При 20°С, примерно комнатной температуре, мы обнаружили, что вирус был чрезвычайно устойчивым, выживая в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и пластиковые банкноты", – рассказала заместитель директора Австралийского центра готовности к заболеваниям Дебби Иглз.

На бумажных банкнотах Covid-19 сохраняется еще дольше, чем на пластиковых.

При этому ученые отмечают, что чем выше температура, тем хуже "живучесть" Covid-19. В частности, если температура поднимается выше 30-40°С, то степень выживаемости коронавируса значительно снижается.

"Наши результаты показывают, что SARS-CoV-2 может оставаться заразным на поверхностях в течение длительных периодов времени, что усиливает необходимость в таких передовых методах, как регулярное мытье рук и чистка поверхностей", – подчеркнула Дебби Иглз.

Также исследователи порекомендовали расплачиваться за покупки в магазинах с помощью бесконтактных карт вместо наличных денег.

Напомним: