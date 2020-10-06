Коронавирус можно подцепить на расстоянии более 1,5 метра - эксперты

Находясь в помещении, коронавирусом можно заразиться даже на расстоянии более 1,5 метра.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 35 миллионов человек, при этом в последнее время он ускорился. За время пандемии ученые узнали многое о коронавирусе, но открытия продолжаются. В частности, американские эксперты заявили, что, находясь в помещении, коронавирусом можно заразиться даже на расстоянии более 1,5 метра.
Об этом сказано в обновленных рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Некоторые опубликованные отчеты показывают ограниченные, необычные обстоятельства, когда люди с Covid-19 заражали других, находившихся на расстоянии более 1,5 метра или вскоре после того, как человек с подтвержденным Covid-19 покинул территорию", - пишут в CDC.
Эксперты уточнили, что в этих случаях передача коронавируса происходила в плохо вентилируемых и закрытых помещениях, где люди часто занимались активностями, предусматривающими интенсивное дыхание, например, пением или спортом.
Такая среда и действия могут способствовать накоплению вирусных частиц, отмечают в CDC.
При этом рекомендации CDC остаются неизменными: соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, носить маску, часто мыть руки, часто чистить соприкасающиеся поверхности и оставаться дома в случае болезни.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.