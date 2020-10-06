Коронавирус можно подцепить на расстоянии более 1,5 метра - эксперты

Коронавирус можно подепить на расстоянии более 1,5 метра / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 35 миллионов человек, при этом в последнее время он ускорился. За время пандемии ученые узнали многое о коронавирусе, но открытия продолжаются. В частности, американские эксперты заявили, что, находясь в помещении, коронавирусом можно заразиться даже на расстоянии более 1,5 метра.

Об этом сказано в обновленных рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Некоторые опубликованные отчеты показывают ограниченные, необычные обстоятельства, когда люди с Covid-19 заражали других, находившихся на расстоянии более 1,5 метра или вскоре после того, как человек с подтвержденным Covid-19 покинул территорию", - пишут в CDC.

Эксперты уточнили, что в этих случаях передача коронавируса происходила в плохо вентилируемых и закрытых помещениях, где люди часто занимались активностями, предусматривающими интенсивное дыхание, например, пением или спортом.

Такая среда и действия могут способствовать накоплению вирусных частиц, отмечают в CDC.

При этом рекомендации CDC остаются неизменными: соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, носить маску, часто мыть руки, часто чистить соприкасающиеся поверхности и оставаться дома в случае болезни.

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